Kıbrıs'ta Ultra Her Şey Dahil Tatil Deneyimi
Akdeniz'in Mavisi, Sabahın Huzuru, Gecenin Ritmi
Salamis Bay Conti Resort Hotel, süitler, villalar ve engelli misafirler için özel tasarlanmış erişilebilir odalar dâhil, toplam 664 odasıyla hizmet vermektedir.
Restoranlar & Barlar
LezzetlerUzak Doğu ve İtalyan mutfağının zengin kültürünü yansıtan, özenle hazırlanmış eşsiz lezzetlerini keşfedin. Tatil deneyiminizi enfes tatlarla taçlandırın.Tüm Restoran ve Barlarımız
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