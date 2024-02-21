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26 Eki
29 Eki
Yetişkin
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Çocuk
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1
26 Eki
29 Eki
Yetişkin
2
Çocuk
0
Oda
1
Salamis Bay Conti Resort Hotel

Kıbrıs'ta Ultra Her Şey Dahil Tatil Deneyimi

Akdeniz'in Mavisi, Sabahın Huzuru, Gecenin Ritmi

Salamis Bay Conti Resort Hotel, süitler, villalar ve engelli misafirler için özel tasarlanmış erişilebilir odalar dâhil, toplam 664 odasıyla hizmet vermektedir.

Hakkımızda Konseptlerimiz
Restoranlar & Barlar

Lezzetler

Uzak Doğu ve İtalyan mutfağının zengin kültürünü yansıtan, özenle hazırlanmış eşsiz lezzetlerini keşfedin. Tatil deneyiminizi enfes tatlarla taçlandırın.Tüm Restoran ve Barlarımız
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Lemon Spa & Wellness
Zihninizi ve bedeninizi yenileyin

Lemon Spa ve Sağlık Merkezi

Sakin ve huzurlu atmosferi sayesinde hem bedeninizi hem de ruhunuzu dinlendirebileceğiniz spa deneyimi sizi bekliyor. Masaj uygulamaları, hamam, sauna seçeneklerimiz ile günün temposunu hafifletecek molalar verin.

  • Sauna
  • Masaj Terapisi
  • Açık & Kapalı Havuzlar
  • Jakuzi
  • GYM
  • Kuaför
Spa Hakkında

Uluslararası Ödüller HolidayCheck 5,6/6 (2.523 yorum) Award & TripAdvisor Certificate of Excellence