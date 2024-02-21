Salamis Bay Conti Resort Hotel

Zihninizi ve bedeninizi yenileyin

Lemon Spa ve Sağlık Merkezi

Sakin ve huzurlu atmosferi sayesinde hem bedeninizi hem de ruhunuzu dinlendirebileceğiniz spa deneyimi sizi bekliyor. Masaj uygulamaları, hamam, sauna seçeneklerimiz ile günün temposunu hafifletecek molalar verin.

Sauna

Masaj Terapisi

Açık & Kapalı Havuzlar

Jakuzi

GYM

Kuaför

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